Alkotmányellenes az oltás kötelezővé tétele a munkahelyen, mondja a Nép Ügyvédje

Átiratban kért fel a Nép Ügyvédje több közintézményt, hogy az oltatlanok számára is biztosítsák a bejárást.Renate Weber elmondta, számos átiratot küldtek ki a közintézményeknek, amelyekben információkat kértek arról, hogy miként szervezték meg a Covid-igazolvánnyal nem rendelkező személyek kiszolgálását, hogyan tették lehetővé számukra az adóbefizetést vagy különféle információkról való tájékozódást. Sok esetben az intézmények a Nép Ügyvédjének tájékozódó átiratai után szervezték át a helyiségeket úgy, hogy az oltatlanok is bejárhassanak.Az ombudsman leszögezte, a korlátozó intézkedésekről a kormány dönt, és ezeket a határozatokat nem áll módjában megtámadni. A Nép Ügyvédje csak a rendeletek, a sürgősségi rendeletek és a törvények ellen emelhet kifogást az alkotmánybíróságon."Mi mindvégig azt mondtuk azoknak az embereknek, akik igazságtalannak érzik a veszélyhelyzetet meghosszabbító kormányhatározatok előírásait, hogy forduljanak a bírósághoz" - fogalmazott Renate Weber.

Szerdai sajtótájékoztatóján Renate Weber elmondta, nem tudja, hogy aktuális-e még az alkalmazottak kötelező tesztelésének a bevezetése, mert a koronavírus omikron variánsa rendkívül gyorsan terjed. Emiatt nagyon sok munkavállaló is megfertőződik és betegszabadságot kap.'Komolyan el kell gondolkodnunk azon, hogy lesz-e elég pénz a betegszabadságok kifizetésére, ha - ahogy az orvosok állítják, és ahogy Rafila miniszter úr mondta - előbb-utóbb szinte mindannyian megfertőződünk' - jelentette ki az ombudsmani hivatal vezetője.Weber hozzátette: a szakértők és a politikai döntéshozók szerinte megtalálják majd a módját az omikron variáns kezelésének és a járványból való kilábalás előkészítésének.