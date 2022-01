Edupedu: források szerint az érdemösztöndíjak ügyében váltották le a Tanulók Országos Tanácsának elnökét

A portál emlékeztet arra, hogy az oktatási minisztérium szerint a CNE javasolta az érdemösztöndíjak kritériumaként a 9.50-es vagy afölötti tanulmányi átlagot. A CNE ezt tagadta, azt mondták, az ő javaslatuk egy kétlépcsős ösztöndíjrendszer volt, azaz két külön összeg a 9-9.50 közötti, valamint a 9.50-en felüli tanulmányi átlagot elérők számára.Morcan az Edupedunak elmondta, nem kommentálja az ügyet, fenntartja, amit korábban nyilatkozott, hogy személyes okokból mondott le. Távozása semmilyen szempontból nem befolyásolja a CNE részvételét a döntéshozókkal folytatott egyeztetésekben, beleértve az új tanügyi törvény kapcsán zajló megbeszéléseket is.Az új elnök megválasztásáig a CNE ideiglenes elnöki tisztségéttitkár látja el. Avram az Edupedunak tagadta, hogy bármiféle nyomást gyakorolt volna a kozgyűlés Morcanra, hogy lemondjon; csupán néhány "elégedetlenséget" említett, amit e belső döntéshozó fórumon megbeszéltek egymás között, és ezekről a belső ügyekről "nem adnak ki közleményt". Azt is mondta, neki személyesen nincs tudomása "elrejtett emailekről".Január 17-én Nicolae Ciuca kormányfő az ösztöndíjak ügyében fogadta Silviu Morcant és Robert Avramot, miután az egyeztetést többször elhalasztották. A diákok képviselői azt kérték, az érdemösztöndíjak odaítélésekor térjenek vissza az eredeti kritériumokhoz, azaz 8.50-es médián felül kaphassák meg a tanulók. A kormányfő azonban azt mondta nekik, az érdemösztöndíjak kritériuma a 9.80 vagy afölötti átlag kellene legyen.

