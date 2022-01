Johannis: Románia kész további NATO-csapatokat befogadni

Romániának az összes lehetséges forgatókönyvre fel kell készülnie - jelentette ki szerdán az orosz-ukrán válság kapcsán Klaus Johannis.



A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülése utáni sajtótájékoztatóján Klaus Johannis elmondta: a testület átfogóan elemezte a régió biztonsági helyzetét, beleértve a katonai, gazdasági és energetikai vonatkozásokat, illetve az ellenőrizetlen migrációt is."Romániának 600 kilométeres közös határa van Ukrajnával, biztosak kell lennünk abban, hogy fel vagyunk készülve az összes lehetséges forgatókönyvre" - jelentette ki az államfő. Szerinte az orosz-ukrán válság nemcsak Ukrajna vagy a Fekete-tenger régiója, hanem a teljes euroatlanti térség biztonságát fenyegeti. "Ezért fontos, hogy ezekben a pillanatokban a NATO és az EU egységesen és szolidárisan lépjen fel" - fogalmazott Klaus Johannis.Az államfő hangsúlyozta, hogy Románia minden szinten "folyamatos és tartalmas" párbeszédet folytat a NATO-val, az Egyesült Államokkal, az EBESZ-szel és az Európai Unióval.Johannis szerint az orosz csapatösszevonások az ukrán határ közelében és a Fekete-tenger térségében veszélyeztetik a nemzetközi biztonságot és stabilitást. Kijelentette: számolni kell azzal a lehetőséggel, hogy Oroszország katonai erőt alkalmaz Ukrajna ellen, "ennek minden lehetséges következményével együtt".Az államfő ugyanakkor úgy vélekedett: a múlt év decemberében előterjesztett javaslataival az orosz fél az európai biztonsági struktúra paramétereinek elfogadhatatlan megváltoztatására törekszik.Beszámolója szerint szerdai ülésén a CSAT a lehetséges orosz akciók egész sorát elemezte, az intézmények és a kritikus infrastruktúrák destabilizálására irányuló kibertámadásoktól kezdve az energia politikai célokra való felhasználásán át a félretájékoztatás és a propaganda alkalmazásáig.Románia továbbra is támogatja a jelenlegi euroatlanti megközelítést - tette hozzá. Rámutatott, hogy Bukarestnek stratégiai érdeke a NATO keleti szomszédságának és az Európai Uniónak a stabilitása, és tekintettel a földrajzi helyzetére, Románia nagyon aktív diplomáciai szerepet vállalt a NATO és az EU döntéseinek elfogadásában.Johannis leszögezte: a feszültség csökkentésében a párbeszédnek kell elsődleges szerepet játszania, fontos a dialógus folytatása Oroszországgal. Fontosnak nevezte a szövetséges katonai jelenlét növelését is a NATO keleti szárnyában, beleértve Romániát.Ennek kapcsán az államfő ismét üldvözölte az amerikai és a francia fél bejelentését a romániai katonai jelenlétük növeléséről.

Megerősítette, hogy Románia kész további NATO-csapatokat befogadni.

Kitért arra is, hogy az Európai Unió "ágazati és egyéni szankciók széles skálájával" sújtja Oroszoszágot, ha megtámadja Ukrajnát. Ezek előkészítése a közelmúltban felgyorsul - tette hozzá.Klaus Johannis végezetül elmondta: Románia biztonsága szavatolva van, ezért az ország lakóinak nincs mitől tartaniuk.Több fontos intézkedést fogadott el szerdán az orosz-ukrán válság kapcsán a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) - számolt be. Az államfő szerint a román állampolgároknak nincs okuk a félelemre.Az elnök az intézkedések között említette a NATO- és az amerikai haderők romániai jelenlétének erősítésére tett törekvések folytatását. Emellett a kormány és az illetékes intézmények folytatják az előkészületeket az esetleges menekülthullámok, valamint a gazdasági, az energetikai és a pénzügyi-banki szektort érintő negatív hatások kezelésére.Ugyanakkor felgyorsítják az ország 2020-2024-es védelmi stratégiájába foglalt, a nemzetbiztonságot érintő törvénytervezetek felülvizsgálatát - tette hozzá.Johannis elmondta, a román hadsereg vezérkari főnöke a CSAT elé terjesztett egy intézkedéstervezetet, amely kiegészíti a NATO-val összehangolt eddigi terveket, és lehetővé teszi, hogy Románia minden lehetséges forgatókönyvre megfelelően felkészüljön. A CSAT ezt is jóváhagyta."Románia a történelem eddigi legerősebb politikai-katonai szövetsége, a NATO tagjaként jelenleg minden biztonsági garanciát élvez, és egyetlen román állampolgárnak sem kell félnie. Biztosítom Románia polgárait, hogy szövetségeseinkkel és partnereinkkel együtt elkötelezettek vagyunk amellett, hogy megvitassuk, meghozzuk és gyakorlatba ültessük a mindannyiunk biztonságát szolgáló leghatékonyabb intézkedéseket" - fogalmazott az elnök. Clker-Free-Vector-Images képe a Pixabay -en.