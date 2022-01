Szigorítják a KRESZ-t. Büntetni fogják az agresszív sofőröket

Kormányrendelettel módosítják csütörtökön a közlekedésrendészeti szabályzatot, melynek révén megszigorítják a bírságokat több típusú szabálysértés esetén.



Újdonság, hogy büntethetővé teszi a "járművezetés során tanúsított agresszív magatartást", és meg is határozza, mi értendő ez alatt. A kihágásért 580-725 lej pénzbírság adható, kiegészítő büntetésként pedig felfüggeszthetik a sofőr jogosítványát 30 napra. Amennyiben balesetet eredményez az agresszív viselkedés, a pénzbírság összege 870-1.160 lejre emelkedik, és a jogosítvány 60 napra vehető el.Az autópálya leállósávjában történő indokolatlan gépjárművezetés vétségéért kiszabható bírságot 580-725 lejről 1.305-2.900 lejre emelték, a 3 büntetőpont helyett a vezetési jog 90 napra történő felfüggesztése lép, mint kiegészítő büntetés.120 napra tilthatják el a vezetéstől továbbá azt, aki az autópályán visszafordul vagy tolat.90 nap helyett 120 napra lesz bevonható annak a jogosítványa, aki nem tartja be a vasúti kereszteződéseknél érvényes szabályokat.Az előzési szabályok be nem tartása esetén is drágul a bírság (580-725 lejről 870-1 160 lejre); ugyanakkor a vezetési jog felfüggesztésének kiegészítő büntetése 30 napról 60 napra emelkedik.Ha az előzési szabályok megszegése balesethez vezet, 1.305-2.900 lejre nő a bírság, ugyanakkor a vezetési jog felfüggesztésének kiegészítő büntetése 60 napról 90 napra emelkedik.Az elsőbbségadásra vonatkozó szabályok be nem tartása esetén a bírság 580-725 lejről 870-1.160 lejre nő, ezzel egyidejűleg a vezetési jog felfüggesztésének kiegészítő büntetése 30 napról 60 napra emelkedik.Az elsőbbségadásra vonatkozó szabályok be nem tartása, ha balesetet okoz, 1.305-2.900 lejes bírsággal sújtható, a vezetési jog felfüggesztésének kiegészítő büntetése 60 napról 90 napra emelkedik.

Új sebességhatár kerül a szabályozásba: a megengedett sebességhatár 70 km/h-nál nagyobb túllépése,

amely esetén a járművezetéstől való eltiltás megnövelt időtartamát, azaz 120 napot kell alkalmazni.Ha a közlekedési szabályok megszegése alkoholos befolyásoltság alatt történt, a vezetői jog felfüggesztésének időtartama 30 nappal meghosszabbodik.Szabályozzák továbbá a külföldi hatóságok által kiállított vezetői engedéllyel rendelkezők vezetéstől való eltiltásának kérdését, amennyiben ezek kihágást vagy közúti bűncselekményt követnek el Romániában.