Katonai és geostratégiai tervekről, valamint fegyverkezésről tárgyal Vasile Dîncu védelmi miniszter francia hivatali kollégájával, Florence Parlyval.Dîncu úgy nyilatkozott az Antena 3-nak, hogy Franciaország erősíteni akarja partnerségét Romániával, hogy sokkal aktívabbá tegye jelenlétét a Fekete-tenger e térségében.Azt is elmondta, hogy a csütörtöki találkozón szó lesz a katonai és geostratégiai tervezésről, az Európai Unió Tanácsa francia elnökségének prioritásairól, a két ország összetett viszonyáról, valamint a hadsereg felszerelésének bővítéséről is. 'Biztos vagyok benne, hogy ebben a helyzetben francia hivatali kollégám, Parly asszony gyors ideutazása jó híreket fog jelenti számunkra' - tette hozzá Vasile Dîncu.

A bukaresti francia nagykövetség közleménye szerint a megbeszélések középpontjában a két ország közötti védelmi kapcsolatok elmélyítése áll majd, beleértve a fegyverkezési együttműködést is. A francia miniszter tárgyalni fog vendéglátóival a Száhel-övezetbeli missziókról, az Európai Unió Tanácsa francia elnökségének prioritásairól, valamint a kelet-európai regionális helyzetről is, azzal összefüggésben, hogy Franciaország kész megerősíteni a katonai jelenlétét Romániában.Múlt hétenfrancia elnök bejelentette, hogy országa kész NATO-csapatokat küldeni Románia területére.

Bukarestbe látogat Florence Parly francia védelmi miniszter. Csütörtökön Klaus Johannis államfővel, Nicolae Ciucă kormányfővel és hivatali kollégájával, Vasile Dîncu val is tárgyal.