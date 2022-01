Ismét több mint 30 ezer új fertőzöttet vettek nyilvántartásba

A hatósági jelentés szerint az elmúlt 24 órában 31.683 új fertőzöttet azonosítottak be a tesztelések során. Szerdán ez a szám elérte a 34 ezret, viszont Alexandru Rafila egészségügyi miniszter szerint nincs ok a pánikra. Amellett, hogy az omikron variáns gyorsabban terjed, mint az előzőek, jelentős mértékben megnövelték a tesztelési kapacitást is.



A jelentésben 71 elhunytról adnak hírt, akik közül ketten korábban haltak meg. (g4media.ro, hírszerk.)