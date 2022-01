A védelmi miniszter szerint Románia több ezer ukrajnai menekültet tudna fogadni, ha szükség lenne rá

Vasile Dîncu védelmi miniszter úgy nyilatkozott szerdán az Antena 3 televíziónak, hogy Románia jelenleg több ezer menekültet tudna befogadni.



A tévéműsorban arról kérdezték a védelmi minisztert, hány menekült befogadására van kapacitása Romániának abban az esetben, ha egy orosz-ukrán fegyveres konfliktus menekültáradatot indítana el Románia felé.Dîncu azt felelte, Románia jelenlegi stratégiai tartalékai néhány ezer ember szállását és jó körülmények között való ellátását tudnák biztosítani, de szükség esetén ez a kapacitás három-négyszeresére is növelhető.'Nem szeretnénk, hogy megtörténjen, de ha szükség lesz rá, be tudjuk bizonyítani NATO-partnereinknek, hogy fel vagyunk készülve. Ha nincs is olyan legmagasabb szintű felszereltségünk, amilyent szeretnénk, de a konfliktus esetére előkészített védelmi kapacitásunkat nagyon jól tudjuk menedzselni' - jelentette ki a miniszter.