Inscop: A második helyre jött fel az AUR, megelőzte a PNL-t

, és nem mutatnak toleranciát azokkal a pártokkal szemben, amelyek ezt előidézik.2. A koalíción belüli feszültségek és a társadalmi problémák megoldásának késlekedése továbbra is táplálja az AUR felemelkedését. Míg a katonai biztonság terén az orosz fenyegetés miatt a NATO-ba, az EU-ba, a Nyugatba vetett bizalom nagyon erős növekedését látjuk, ami jót ígér a nemzet morálja szempontjából, a belföldi/belső társadalmi és politikai problémák továbbra is táplálják az ultrapopulista diskurzus választói támogatottságát.Az INSCOP 2022. január 11-18. között végezte a közvéleménykutatást, az adatokat telefonos interjúk révén gyűjtötték. A minta mérete 1.162 fő volt. Hibahatár: 2,9%.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 57 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 27 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 136 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 78 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 42 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 114 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 34 Nem sokat gondolkodtam ezen 291