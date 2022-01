Dîncu: Franciaország történelmének számos kulcsfontosságú pillanatában kiállt Románia mellett

A két védelmi miniszter közös sajtótájékoztatón számolt be a megbeszélésről.'A demokratikus világ előtt álló kihívásokat csak az ezeket az értékeket valló államok közötti szolidaritással, egységgel és kohézióval lehet leküzdeni. Ezért erkölcsi kötelességünk, hogy megerősítsük és fenntartsuk a szabadság eszméjét, amely társadalmainkat irányítja, és megvédjük azokat az értékeket, amelyekben mindannyian hiszünk. Franciaország történelmének számos kulcsfontosságú pillanatában kiállt Románia mellett' - mondta Dîncu a közös sajtótájékoztatón.A román védelmi miniszter hozzátette, aggódik a térségben végbemenő fejlemények miatt, és üdvözlifrancia, valamintamerikai elnök bejelentését a térségben való katonai jelenlét megerősítésére vonatkozóan.Dîncu kijelentette, az Európai Unió Tanácsának francia elnöksége fontos szerepet játszik az EU stratégiai iránytűjének kidolgozásában. Hozzátette, Románia elkötelezett a Nyugat-Balkán biztonságának garantálása és a Száhel-övezet stabilizálása iránt, ezt bizonyítja az EURofort Altea művelethez és a Task Force Takuba küldetéshez való hozzájárulás is.A román védelmi miniszter végül köszönetet mondott Emmanuel Macron francia elnök bejelentéséért, miszerint NATO-katonákat vezényel Románia területére, miután Románia már több ízben kérte ezt a szövetségtől.Florence Parly csütörtökön Bukarestben tesz látogatást, aholállamfővel éskormányfővel is megbeszélést folytat.Fotó: képernyőmentés

