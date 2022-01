Ciucă: elfogadhatatlan, hogy egyesek feketelistázzák az úgynevezett „mérgező szerkesztőségeket”

A kormányfő arra reagált, hogy az AUR uszítókampányba kezdett, arra biztatva a szimpatizánsait, hogy egy listára írják fel, melyek azok a médiák, amelyekkel szemben kifogásaik vannak. Elsőként a kezdeményezők fel is írták a listára a g4media.ro -t. A felhívás nagy hullámokat vetett a közösségi médiában, mi pedig itt számoltunk be az ügyről részletesen. 'A román kormány határozottan elutasít minden olyan kísérletet, amely az újságírók megfélemlítésére irányul. A véleménynyilvánítás szabadsága és az információhoz való szabad hozzáférés az erős demokrácia és a jogállamiság működésének garanciája. Nicolae Ciucă miniszterelnök elfogadhatatlannak tartja az úgynevezett "mérgező szerkesztőségeket" említő lista megjelentetését a nyilvános térben, és kategorikusan elítéli, hogy az eltérő véleményeket az erőszak bármely formájával nyilvánítsák ki.Románia miniszterelnöke támogatja az alapvető jogokat és az újságírók védelmét, mivel a sajtó elleni gyűlöletkeltés hozzájárulna egy olyan jövőkép kialakításához, amely eltávolítaná Romániát azoktól a demokratikus értékektől, amelyeket NATO- és EU-tagállamként vállalt' - olvasható a kormány által közzétett üzenetben.

