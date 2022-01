Több mint ezer kiskorút bántalmaztak szexuálisan 2021 első 9 hónapjában

A legtöbb (7727) esetet az elhanyagolás kategóriájába sorolták be, ezekből 4568 vidéken történt. 5295 elhanyagolással kapcsolatos ügyet vizsgáltak meg és zártak le, 100 esetben bűnvádi eljárás indult a felelősök ellen.Az említett periódusban 1152 fizikai bántalmazásra, 1659 lelki bántalmazásra és 1019 szexuális bántalmazásra vonatkozó esetet regisztráltak. Emellett 199 esetben történt munkaügyi kizsákmányolás, 40 esetben szexuális kizsákmányolás és 107 esetben bűncselekmény elkövetése céljából történő kizsákmányolás.A szociális és gyermekvédelmi főigazgatóság tavaly 2376 gyermek sürgősségi elhelyezését rendelte el, 173 gyermek esetében pedig a bíróság rendelte el a sürgősségi elhelyezést.Az adatok értelmében összesen 1492 esetben indult bűnvádi eljárás a bántalmazó ellen, ebből 368 esetben fizikai bántalmazás, 161 esetben érzelmi bántalmazás, 795 esetben szexuális bántalmazás, 100 esetben elhanyagolás, 36 esetben szexuális kizsákmányolás és 27 esetben bűncselekmény elkövetése céljából történő kizsákmányolás miatt.Az első negyedévről itt írtunk --------------------------------------------------------------------------

