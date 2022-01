G4media: A PNL havi 100 ezer eurót költ olyan propagandára, ami Johannist is támadja

A Florin Cîțu által vezetett Nemzeti Liberális Párt (PNL) havonta 100 000 eurót fizet egy olyan üzletembernek, aki oltásellenes, EU-ellenes, sőt Klaus Johannis államelnököt és Rareș Bogdan PNL-alelnököt támadó tartalmakat gyárt – írja a G4media.



Forrás: Szabad Európa

Megjegyzik, a Facebook-on terjesztett propaganda összeesküvés-elméletektől sem mentes és egy olyan személytől származik, akit a Szociáldemokrata Pártból (PSD) 2019-ben kizártak.A lap szerint, a Metalik Advertising SRL nem olyan rég jelent meg a PNL-nek azon a listáján, ahol enyhén fogalmazva a párt, információs kampányokért fizet havi szinten, amiérdekeltségébe tartozik. Az üzletember a múltban a Realitatea TV sofőreinek felettese volt.A G4media megkeresésére sem a PNL elnöke, Florin Cîțu, sem pedig a párt szóvivője,nem válaszolt a céggel és annak tulajdonosával kötött szerződéssel kapcsolatos kérdésekre.A romániai Szabad Európa adatai szerint azonban, miután Cîțut elnökké választották, azon cégek listája is megváltozott, amelyeknek a PNL sajtó és propaganda miatt fizet. Ekkor jelent meg a Metalik Advertising SRL is a listán, amelynek székhelye Peris községben, Ilfov megyében található, és Dumitru az egyetlen munkatársa.2016-ban a férfit a PSD helyi tanácsosává választották abban a községben, ahol él, de 2019 júniusában kizárták a pártból, elveszítve mandátumát. Fellebbezést nyújtott be a bírósághoz, de 2020-ban elvesztette a pert.2021 októbere és decembere között a Metalik Advertising SRL havi 100 000 eurót zsebelt be a PNL-től, amit egyébként a párt az állami támogatásából fizetett ki.Dumitrut is megkereste a G4Media, aki szintén nem kívánt részleteket közölni a PNL-vel kötött szerződésről és arról, hogy a cége által beszedett pénz hova kerül. A beszélgetés lezárása előtt felsorolta azon emberek nevét, akikkel "dolgozott" a sajtóban:A reklámügynökségként tevékenykedő Metalik Advertising forgalma 2019-ben 2,4 millió lej, nettó nyeresége 1,2 millió lej volt. Egy évvel később a forgalom 1 millió Lejre, a nettó nyereség pedig csaknem 500 000 lejre csökkent.A Szabad Európa Románia által az elmúlt hónapokban közzétett cikksorozat rávilágított az állami költségvetésből kapott, majd a PSD és a PNL által propaganda és sajtószolgáltatásokért fizetett nagyon nagy összegekre . 2021 első hónapjaiban a PSD 32,4 millió lejt, a PNL pedig csaknem 19 millió lejt fizetett. A PSD többször megtagadta azon szervezetek nyilvánosságra hozatalát, amelyekkel ilyen szerződéseket írt alá.