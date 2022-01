Novák Eduárd: a Román Sí- és Biatlonszövetség elnöke mondjon le

A tárcavezető ugyanakkor arra kérte a FRSB-t és a Román Olimpiai és Sportbizottságot, hogy ha még lehetséges, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy egy sportoló elfoglalhassa a Románia rendelkezésére bocsátott helyet.Csütörtöki Facebook-bejegyezésben Novák Eudárd elfogadhatatlanak és érthetetlennek nevezte a szakszövetség döntését. Szerinte a FRSB elnökének,vállalnia kell ezért a felelősséget. „Le kell mondania a tisztségéről, mert úgy tűnik, hogy nincs tisztában a szerepével” - írta a miniszter.Novák szerint a FRSB eljárása azért érthetetlen, mert a szakszövetség az utóbbi években összesen tízmillió euró támogatást kapott az állami költségvetésből. „Elfogadhatatlan, hogy a szakszövetség nem tesz meg mindent a pénz éremre váltásáért. Amikor magyarázatot kértem tőle, az érv az volt, hogy egyetlen más sportoló sem felel meg az olimpiai csapatba való felvétel kritériumainak” - írt a miniszter. Emlékeztetett: a sportminisztériumnak nincs jogalapja beleszólni abba, hogy Románia kiket küldjön az olimpiára, ez kizárólag a szakszövetség hatáskörébe tartozik.alpesi síző szerdán a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a szakszövetség lemondott a pekingi téli olimpián megszerzett kvótahelyéről. A FRSB főtitkára,erről azt nyilatkozta szerdán Izvorani-ban, hogy a kvótahely nem névre szól, ezért nemt illeti meg.A szakszövetség a múlt héten közölte: fenntartja azt a korábbi döntését, hogy Ania Caill síző ne legyen tagja a román küldöttségnek a pekingi téli olimpián. Ezt azzal indokolták, hogy a sportoló felkészültsége nem felel meg a FRSB elvárásainak.

