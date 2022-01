Gheorghiţă: a negyedik oltás beadását semmi sem indokolja

Eddig az ország felnőtt, 18 éven felüli lakosságának 50 százaléka kapta meg a koronavírus elleni oltás legalább első adagját - jelentette ki a továbbiakban.Valeriu Gheorghiţă a sajtótájékoztatón beszámolt a legújabb adatokról is, rámutatva, hogy Románia teljes rezidens lakosságának körében az átoltottsági arány 41,8 százalékhoz közelít. Jelenleg 2,33 millió személy kapta meg a booster dózist, azaz körülbelül 40 százaléka az erre jogosultaknak.A katonaorvos szerint jelenleg 747 oltási központ működik, összesen 1056 oltóponttal, amelyek közül 232-ben oltanak gyerekeket.Arról is beszámolt, hogy a regisztrált 67 százalékkal a főváros az élen jár az átoltottsági szintet illetően, és hét megye van - Kolozs, Konstanca, Szeben, Ilfov, Tulcea, Brassó és Temes -, amelyekben ez az arány 50 és 60 százalék közötti. További 24 megyében 40 és 50 százalék között van az átoltottság, tízben pedig 30 és 40 százalék között.

sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, a jelenlegi vakcinák már az első adag beadásától védenek a Covid-betegség súlyos formáival szemben - az omikron-variánssal való megfertőződés esetén is -, az emlékeztető dózis pedig hosszú távú védelmet biztosít.A katonaorvos elmondta, nap mint nap mindenki ki van téve az omikronnal való megfertőződés kockázatának, hiszen ez a vírusváltozat nagyon gyorsan terjed. A betegség azonban eltérő formában jelentkezik az oltottaknál és az oltatlanoknál.„A vakcina megvéd a súlyos betegségtől” - nyomatékosította.