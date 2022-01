Rafila: akkora a lehet az esetszám, hogy egész Kolozs megyében online lesz az oktatás

- fogalmazott.Rafila úgy véli, ez a tendencia kitart legalább február 10-éig, majd csökkenésnek indulnak a számok, és enyhülni fog a kórházakra nehezedő nyomás.A miniszter beszélt arról is, hogy Kolozs megyében a legmagasabb, 68 százalékos a koronavírusos betegeknek elkülönített kórházi ágyak kihasználtsága. "Ha jövő héten ez az arány eléri a 75 százalékot, ez lehet az első megye az országban, ahol fel kell függeszteni a jelenléti oktatást" - magyarázta. Az intenzív terápiás ágyaknak körülbelül a 40 százaléka foglalt jelenleg Kolozs megyében - tette hozzá a tárcavezető.

