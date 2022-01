Ortodox pap lehet Románia új kutatási és digitalizációs minisztere

Marcel Boloș, az Orban-kabinet korábbi európai alapokért felelős minisztere, nemrég bejelentette, hogy elfogadná a Nicolae Ciucă vezette kormány kutatási és digitalizációs miniszteri posztját. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) ugyanis elvileg a mostani alkalommal is támogatná a szaktárca élén.



De a sokak által esélyesnek tartott Boloș, a Cluj24.ro megkeresésére ennél meghökkentőbb nyilatkozatot is tett. A kolozsvári lapnak ugyanis elmondta, 40 éves korában ortodox papnak állt. A nagyváradi ortodox egyetem teológiai karán végezte el a képzést. A nyilvánosság erről eddig azért nem szerzett tudomást, mert teológiai tanulmányait nem tüntette fel önéletrajzában. Azt mondta azért, mert el szerette volna választani az egyházat a szakmai tevékenységtől.Hozzátette, ha valaki megtiltaná, akkor sem lépne ki az egyházból. Már gyerekkorában is meghatározó szerepet játszott az egyház. Mindig is pap szeretett volna lenni, a sors azonban úgy hozta, hogy papi törekvéseit a forradalom előtti teológia képzése háttérbe szorították. Akkor azért kellett erről lemondania, mert 1986-ban negatívan véleményezték és nem engedték meg, hogy írásbeli vizsgát tegyen.Boloș jelenleg az észak-nyugati Regionális Fejlesztési Ügynökség (ADRNV) vezetője, és kedden erősítette meg, hogy elfogadta a liberálisok javaslatát a kutatási, innovációs és digitalizációs minisztérium tárcájának átvételére. Azt mondta, már elegendő megbeszélést folytatott a liberálisokkal, mielőtt elvállalta, hogy nem misszionárius papként, hanem a "digitalizáció oldalára" áll. Leszögezte, ha nem éri el e téren az általa célként kitűzött eredményeket, akkor visszavonul, mert ez számára hatalmas felelősséggel jár.Kinevezéséről a kormány és a miniszterelnök dönt, válasza ugyanis jelenleg csak a PNL elvi javaslatára adott választ jelenti.