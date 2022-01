100 ezer vendégmunkás jöhet idén Romániába az EU-n kívülről

A munkaügyi minisztérium közleménye szerint a 100 ezer EU-n kívüli vendégmunkásból álló kontingens lenne hivatott pótolni a munkaerőhiányt az olyan ágazatokban, mint az építőipar, a fuvarozás, a vendéglátóipar, a sütőipar stb.A szaktárca az Országos Munkaerő-elhelyezési Ügynökség adataira hivatkozva leszögezi, 2021 januárja és augusztusa között 264.983 betöltetlen állást tartottak számon az országban, amelyek közül 50.924 huzamos ideig üresen állt.Ugyanakkor a jelzett időszakban 6518 cég nyújtott be kérelmet a munkaerő-elhelyezési ügynökséghez 50.924 munkavállalási engedély kibocsátására külföldi vendégmunkások számára. Ezt csak akkor nyújthatják be a cégek, ha az adott állásra nem jelentkezik sem román állampolgár, sem más uniós országból származó munkavállaló - magyarázta a szaktárca.Az Európai Unión kívülről befogadható külföldi vendégmunkások keretszámáról évente dönt a kormány határozattal, a munkaügyi minisztérium javaslatára.2021-re eredetileg 25 ezres keretszámot szabtak meg, amelyet később megdupláztak.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 60 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 27 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 140 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 81 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 42 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 116 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 34 Nem sokat gondolkodtam ezen 300