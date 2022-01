Járványügyi szabályokat sértett az RMDSZ a kommandói humanitárius akció közben

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Románia miniszterelnök-helyettese a közösségi média oldalán közölt bejegyzésben számolt be róla, hogy Kommandón tartottak egy „kihelyezett frakcióülést”, amely keretében találkoztak a korábbi tűzeset során károsult családokkal, amiről részletesebben itt számoltunk be. A találkozóval egybekötött üléssel viszont van egy komoly gond: a fotók tanúsága szerint - egyetlen egy személyt leszámítva - az összes résztvevő megsérthette a hatályban lévő járványügyi szabályozásokat.



Képernyőmentés / Kelemen Hunor Facebook-oldala.

Egyetlen személy visel maszkot, de ő is rosszul, az állán. Fotó: Kelemen Hunor Facebook-oldal.

„Kommandón tartottunk kihelyezett frakcióülést ezekben a napokban, ahol arról döntöttünk, hogy az RMDSZ valamennyi képviselője és szenátora hozzájárul a tűzesetben kárt szenvedett családok megsegítéséhez. Ma reggel találkoztunk a családokkal, akiknek átadtuk a több tízezer lejes adományt. Az elmúlt héten egész Székelyföld, egész Erdély megmozdult, összefogott és osztozott a családok tragédiájában. Büszke vagyok a közösségünkre!” – olvasható a politikus bejegyzésében, amely az emberies gesztus mellett azt is mutatja, hogy vélhetően szabályszegés történt. Mint írtuk , 2022. január 8-án hatályba lépett egy sor olyan intézkedés, amely egyrészt költetővé tette a védőmaszk viseletét, másrészt azt is rögzítette, hogy csak egészségügyi maszkot kell viselni. A maszkviselet kötelező minden nyílt és zárt nyilvános helyen. A kommandói tűzeset – amelyről itt számoltunk be – január 23-án történt, Kelemen Hunor bejegyzése pedig arra utal, hogy „ezekben a napokban” esett meg a találkozó, azaz a maszkviseleti kötelezettség ekkor hatályban volt.A megosztott képek tanúsága szerint, egy személyt leszámítva, mindenki megsértette a járványügyi szabályokat.A kivétel nem az egyetlen maszkot viselő személy, mivel ő nem szabályosan viseli, hanem a képen látható kisgyerek: ugyanis az 5 éven aluli személyek mentesülnek a kötelező maszkhasználat alól. De a politikusok nem, hacsak nem éppen egy felszólalást tartanak, de abban az esetben minden személytől (akik maszkot kell viseljenek) legkevesebb három méter távolságban kellene legyenek.„Nekünk megmutatta a történelem, hogy érdekünk a belső szolidaritás, az egymás iránti felelősségvállalás. A szolidaritás pedig tettekben mutatkozik meg. Felelősek vagyunk egymásért, ezt érezzük és éreztetjük is” – nyilatkozta Kelemen Hunor a helyszínen.A kötelező maszkviselet viszont éppen egy hasonló érvelés mentén lenne indokolható: közösségi szolidaritás, egymásért való felelősségvállalás, hiszen a maszk viselésével azt akadályozzuk meg, hogy a koronavírus (jelen esetben annak különösen fertőző, omikron variánsa) ne terjedjen és mások ne betegedjenek meg.A napokban a hatóságok napi 30 ezer újabb és újabb Covid-19 megfertőződést regisztrálnak. A járványügyi szabályok politikusok általi be nem tartásáról még itt és itt írtunk.