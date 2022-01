Iskolai, tanfelügyelőségi és hatósági vizsgálatok is zajlanak a 14 éves székelyföldi fiatal halála miatt

Vizsgálatot indított az iskola és a megyei tanfelügyelőség a múlt héten meghalt diák ügyében, miután a szülők panaszt nyújtottak be – számolt be a Székelyhon.



Ha veszélyben vagy, illetve kiskorúak bántalmazását észleled a környezetedben, akkor hívd az 119 gyermekvédelmi segélyvonalat, vagy az 112-t!

Mint mi is hírt adtunk róla , január 18-án meghalt egy 14 éves kiskorú, akit elütött a vonat: az ügyben a hatóságok nyomozást indítottak, mivel felmerült az öngyilkosság gyanúja is.A székelyföldi portál tájékoztatása szerint a nyolcadik osztályos tanuló szülei panaszt tettek a Hargita Megyei Tanfelügyelőségnél, mivel gyerekük január 18-án iskolába indult, de félt odamenni, mivel bántalmazás áldozata volt, és tartott a megszégyenítéstől – így indult el az ellenkező irányban lévő vasúti vonal irányába, ahol a tragédia bekövetkezett. A megyei tanfelügyelőség megerősítette a feljelentés tényét, kivizsgálják a benyújtott panaszt, és ígéretet tettek, hogy megteszik a szükséges törvényes lépéseket – egyelőre egy vizsgálóbizottságot küldenek az érintett iskolába.Belső eljárást kezdeményezett az érintett iskola is, ahova az áldozat járt, illetve szakmai támogatást és segítséget kértek az eset kezelésére a pszichopedagógiai központtól és a tanfelügyelőségtől is. ( szekelyhon.ro ---