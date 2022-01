Cîmpeanu: 5.660.000 Covid-teszt érkezik jövő hét elejéig az iskolákba

Cîmpeanu elmondta, 5.000.000 védőmaszkot osztottak szét az oktatási intézmények között. Múlt héten 10,54 millió tesztet, ezen a héten pedig újabb 2,3 millió tesztet juttattak el az iskolákba és óvodákba, így február első harmadáig minden tanintézményben megfelelő mennyiségű eszköz áll rendelkezésre az iskolások és tanügyi személyzet rendszeres tesztelésére.A miniszter ismételten arra kérte az érintetteket, hogy szigorúan tartsák be az óvintézkedéseket, és felelősen jelentsék a pozitív eseteket.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 60 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 27 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 141 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 82 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 43 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 116 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 34 Nem sokat gondolkodtam ezen 300