Teodosie érsek karanténba kell vonuljon, mert Jordániában tett látogatást

Karanténban kell maradnia Teodosie konstancai ortodox érseknek, mivel pénteken a konstancai bíróság után a Konstanca megyei törvényszék is elutasította az érsek karanténkötelezettség ellen benyújtott óvását.



Teodosie érseknek azért kellett karanténba vonulnia, mert január 16-a és 20-a között Jordániában tett látogatást.Január 24-én az érseket háromszor is megbüntették a rendőrök, mert nem tartotta be a közegészségügyi igazgatóság által elrendelt karanténkötelezettséget, és tartott egy misét az érseki székesegyházban, majd részt vett a román fejedelemségek egyesülésének szabadtéri ünnepségén, majd ugyanazon a napon egy konferencián is megjelent. Teodosiét így egy nap alatt háromszor 1000 lejre bírságolták a hatóságok.Január 25-én az ortodox egyházi főméltóság óvást nyújtott be a konstancai bíróságra a közegészségügyi igazgatóság (DSP) határozata ellen, amely lakhelyi karanténra kötelezi. Január 27-én a bíróság elutasította az érsek óvását. Teodosie ezt követően a Konstanca megyei törvényszéken támadta meg a bírósági döntést, de ezt a beadványt is elutasította a fellebbviteli bírói testület.A konstancai érseknek így az érseki palotában kell maradnia a karantén lejártáig.