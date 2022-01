Befagyott a maroshévízi termálvizes vízesés, a látványra még a BBC is felfigyelt

Az elmúlt hetekben tapasztalt alacsony hőmérséklet miatt befagyott a Hargita megyében található, maroshévízi termálvizes vízesés, melynek alapvető tulajdonsága, hogy csak nagyon ritkán, kivételes hidegben szokott befagyni, megőrizve melegét a tél közepén is.



Thermal waterfall in Romania freezes for first time in years https://t.co/6sNCT8Ka9e pic.twitter.com/pQq4BOwui1