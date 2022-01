Már négy napja folyamatosan 30 ezer felett van az új fertőzöttek száma

Az elmúlt 24 órában 32.748 RT-PCR tesztet végeztek el (19.063-at az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 13.685-öt kérésre), és 63.744 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.A legutóbbi jelentésben 75 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés; három haláleset korábban következett be. Mint kiderült, az elhunyt személyek közül 59-en oltatlanok voltak. A 16 beoltott elhunyt 60 és 69 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, egy kivételével mindegyiküknek volt nyilvántartott társbetegsége. Velük együtt 59 932-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.Ami az intenzív terápiára szoruló betegeket illeti, jelenleg 824-an vannak - 51-gyel többen, mint egy nappal korábban -, közülük 14-en gyerekek. Az intenzív osztályon ápolt páciensek közül 692-en nincsenek beoltva.A jelentés szerint jelenleg 8455 személyt kezelnek kórházban koronavírus-fertőzéssel, 85-tel többet, mint pénteken.Az új esetekkel 2 176 726-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük 47.823-an újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. nap után lett ismét pozitív a tesztjük.

