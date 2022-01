Rafila: még körülbelül tíz napig emelkednek az esetszámok

, ezért továbbra is viszonylag magas a súlyos tünetekkel járó megbetegedések aránya. Az omikron-variáns nagyobb fertőzőképessége következtében a delta-variáns várhatóan vissza fog húzódni, és ezzel együtt a súlyos esetek száma is csökkenni fog - mondta a miniszter, aki szerint körülbelül tíz nap múlva kezd majd lefele tartani a járványgörbe.

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter úgy nyilatkozott szombaton, hogy a fertőzési esetek száma továbbra is növekvő tendenciát mutat , és ez még legalább tíz napig így lesz, jövő héten pedig várhatóan meghaladja a napi új esetek száma a 40 ezret.