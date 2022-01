Felmerült egy új fesztivál ötlete, amely Kolozsvár multikulturalitását promoválná

A csütörtöki városi tanácsülésen az éves költségvetés tárgyalásakor egy új fesztivál megszervezése is felmerült, melynek az lenne a célja, hogy „Kolozsvár multikulturalitásának több dimenzióját” is kiemeljék.



polgármester „nagyon izgatott” anevű fesztivál miatt, amelyet egyben „nagyon érdekesnek és hasznosnak” talált.A polgármester elmondta, a tavalyi év végén olyan ötlet is felmerült, hogy a hagyományos évzáró kántáláson ne csak a román nemzetiségűek, de más etnikumúak, például a magyarok is énekeljenek, ezzel is hangsúlyozva a város multikulturális mivoltát.A helyi portál azt írja, ezt a kezdeményezést a civilek tanácsa is támogatta, mi több, innen alakult ki az ötlet, hogy egy egészen nagy fesztivált is szervezzenek, aminek anevet adnák.Persze ez nem jelenti a Kolozsvári Napok, illetve a Kolozsvári Magyar Napok kimaradását, hanem egy teljesen új fesztivállal hoznák össze a város lakóit.„Nagyszerű lenne egy ilyen fesztivál megszervezése, hiszen erről szól Kolozsvár: egymás által határozzuk meg magunkat, együtt élünk és együtt nőttünk fel. Igaz, néha külön-külön szomorkodunk, vagy külön vagyunk boldogok, de ez most nagyon jó alkalom arra, hogy együtt örvendezzünk” – nyilatkozta Boc.A polgármester továbbá kifejtette: a szervezésbe maga is bekapcsolódik. Ami a fesztivál nevét illeti, elmondása szerint az ötlet nem tőle származik, hallotta valakitől, de akár-nak is elnevezhetnék.