A védelmi miniszter szerint Románia akkor sem áll hadba, ha az oroszok lerohanják Ukrajnát

a Prima TV adásában nyilatkozott vasárnap, ahol arról kérdezték, hogy a térségben kialakult helyzetre való tekintettel kell-e félniük a katonai behívástól a román férfiaknak, különösen a fiataloknak."Egyáltalán nem kell aggódniuk, és szeretnék néhány nagyon pragmatikus érvet felhozni emellett: mindenekelőtt azért, mert Románia, mint egy erős, a legerősebb védelmi rendszer - a NATO - tagja, jelenleg még a legrosszabb forgatókönyv - ha például Oroszország bevonul csapatokkal Ukrajna területére - bekövetkezte esetén sincs abban a veszélyben, hogy be kellene lépnie a háborúba" - szögezte le Dâncu.Amint arraNATO-főtitkár is a rámutatott közelmúltban, a NATO-szerződés értelmében a Szövetség csak saját tagországainak védelmében hajthat végre katonai beavatkozást; Ukrajna pedig egyelőre még nem NATO-tag - nyomatékosította a miniszter.Hozzátette, még Ukrajna sem mozgósította tartalékos katonáit.

