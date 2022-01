Sorin Cîmpeanu: jövő héttől jöhet az online oktatás, valószínű Kolozs megye nyitja a sort

Több mint 100 iskola diákjai tanulnak ma már online az omikron-hullám okozta nagyszámú fertőzések miatt. Az eddig legfertőzőbbnek minősített variánst az elmúlt héten 27 ezer gyerek esetében mutatták ki, és a szülők folyamatosan kapják a jelentéseket arról, hogy gyermekeik osztálytársai vagy tanáraik megbetegedtek. Ezzel a helyzettel szembesülve az oktatási miniszter a Digi24-nek mégis azt nyilatkozta, hogy az iskolák nyitva maradnak, azonban vannak olyan vélemények, köztük orvosi szakértőké is, amelyek vitatják azt a logikát, mely szerint az online oktatás bevezetését a kórházi kapacitáshoz kössék. azaz, amíg nincsenek feltelve a covid-kórházak, addig mehetnek a gyerekek iskolába.



A következő két hét nehéz lesz járványügyi szempontból az egész országban, hiszen az előrejelzések szerint február 10-15 körülre várják az ötödik hullám tetőzését – vázolta a helyzetetoktatási miniszter, aki azt is elmondta, hogy ha egy megyében foglalttá válik a koronavírusos betegek számára fenntartott kórházi ágyak 75 százaléka, az egész megye összes iskolájában át kell állni online oktatásra.A tárcavezető hozzátette, hogy ő maga ugyan nem ért egyet azzal, hogy minden iskolában be kell szüntetni a jelenléti oktatást ebben az esetben, de az egészségügyi minisztérium nem enged ebből a biztonsági intézkedésből. Cîmpeanu vasárnap is két ízben tárgyalt az egészségügyi miniszterrel az ügyben, de a következtetés ugyanaz volt: a 75 százalékos rendeletet be kell tartani.A jelenléti oktatás pedig akkor indulhat újra, ha az ágyak elfoglaltsági szintje 70 százalékra csökken.

Szakvélemény: Az egyik legnagyobb nonszensz az egészségpolitikában

intenzív osztályos orvos azt mondja, hogy nem lát összefüggést a Covid-betegek ágyainak kihasználtsága és az iskolák bezárása között, amely elvet most egy település összes iskolájának esetleges online átállítása kapcsán mérlegelik.

"Egy pozitív eset egy iskolai közösségben az osztály közel 70-80 százalékát koronavírussal fertőzi meg. Mi köze van az ATI-ágyaknak az iskolanyitáshoz? Az iskolák nyitva tartásával kapcsolatos egészségügyi politika egyik legnagyobb abszurditása. Nincs összefüggés az intenzív osztályos ágyak száma és a romániai iskolákban előforduló fertőzések száma között"

- nyilatkozta Radu a Digi24-nek.Sorin Cîmpeanu oktatási miniszter szerint

az első ilyen megye Kolozs lehet

: mint elmondta, ha folytatódik a fertőzöttek számának növekedése, akkor Kolozs megyében jövő héttől át kell térni az online oktatásra.Ehhez a csütörtöki kórházi adatokat veszik majd alapul – jelenleg 67,5 százalékos a koronavírusosok számára elkülönített kórházi ágyak száma a megyében, vagyis már nincs sok a 75-ig.Mint ismert, sem a diákok, sem a szülők érdekképviseletei nem értenek egyet ezzel a gyakorlattal, hiszen így olyan településeken is be kell zárni az iskolákat, ahol nincs vagy alig van fertőzött.