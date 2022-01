Változnak a beutazási szabályok Romániába: eltörlik a színkódot, de karantén vár azokra, akiknek nincs zöld igazolványuk

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) hétfőn ismét módosította a karanténfeltételeket, és 5 napra rövidítette a karantén időtartamát a zöld igazolvány nélkül rendelkezőszemélyek számára, akik belépnek Romániába. A koronavírusos beteggel közvetlen kapcsolatba kerülő személyekre 5 napos karanténkötelezettség érvényes, függetlenül attól, hogy be vannak-e oltva vagy sem. A magas járványügyi kockázatú országok listáját, amely korábban színkód szerint osztályozta az országokat, szintén törölték.Többé nem a piros, sárga, zöld kódok képezik az intézkedések alapját, hanem az alább felsorolt szabályok érvényesek mindenkire.



Az új szabályok február 1-jén lépnek hatályba, és nem kell kormányhatározattal elfogadni őket.

A CNSU által hétfőn elfogadott határozat főbb rendelkezései:

• 5 napos karanténintézkedés bevezetése azon Romániába érkező személyek esetében, akik nem mutatják be az uniós digitális bizonyítványt, amely igazolja a védőoltást, a betegségen való átjutást az országba való belépést megelőző 180 napon belül, vagy a COVID-19-re vonatkozó negatív RT-PCR-tesztet, amelyet legfeljebb 72 órával a romániai beszállás/beutazás előtt végeztek el;• 5 napos karantén bevezetése a SARS-CoV-2 vírussal fertőzöttnek bizonyult személy közvetlen kapcsolatai számára;• néhány kivétel is van, közöttük a 12 évnél fiatalabb gyerekek, akik csak tranzitálják Romániát, vagy az országhatáron át napi szinten ingázó dolgozók és tanulók is;• karantén 5 napra csökken, függetlenül attól, hogy az illető be van-e oltva vagy nincs, illetve teljesen eltörlik abban az esetben, ha a kontaktszemély átesett a betegségen, és a saját elkülönítési időszaka nem járt le 90 napnál régebben.

Figyelem! A beutazási űrlap (PLF – Passenger Locator Form) kitöltése továbbra is kötelező!