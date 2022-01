Népszámlálás: a magyar nemzetiség alkategóriájaként jelölhető be a székely identitás, a csángó azonban nem

amint beszámoltunk róla, az RMDSZ meghátrált a népharag előtt , kérvényezték, hogy a székely identitás is jelölhető legyen a népszámlálásonA romániai településeken a népszámláláson kimutatott etnikai arányoktól függ, hogy egy kisebbségnek joga van-e anyanyelvű ügyintézésre és köztéri feliratozásra.

A csángó identitás továbbra is az "egyéb nemzetiségek" választható alkategóriájaként szerepel

Véglegesítette a kormány hétfőn a március közepén kezdődő népszámlálás kérdőívét, amelybe - a kormányülés előtt közzétett tervezet szerint - a magyar nemzetiség alkategóriájaként bekerült a székely identitás is.