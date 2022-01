Változékony lesz az időjárás a következő két hétben

Erdélyben a hőmérséklet nappali csúcsértékeinek átlaga végig 0 Celsius-fok körül alakul a jelzett időszakban, az éjszakai minimumok átlaga pedig mínusz 9 és mínusz 4 fok között változik. Kis mennyiségű csapadékra szinte mindennap számítani lehet.A Bánságban és a Körösök vidékén az első héten a nappali csúcsértékek átlaga 1 és 7 Celsius-fok, az éjszakai minimumoké mínusz 6 és 1 fok között alakul. A második héten fokozatosan lehűl az idő, nappal legtöbb 2-4 fok lesz, éjszaka mínusz 6, mínusz 4 fokig hűl a levegő. Csapadék naponta előfordulhat, de kis mennyiségben.Máramarosban ezen a héten viszonylag enyhe idő lesz, a nappali csúcsértékek átlaga 3 Celsius-fok körüli lesz, az éjszakai minimumok pedig mínusz 8 és mínusz 2 fok között változnak. Aztán itt is lehűlés következik, a második hét végére a nappali csúcsértékek átlaga nem haladja meg a 0 fokot, éjszaka mínusz 6 fokig hűl a levegő. Kis mennyiségű csapadékra szinte mindennap számítani lehet.A hegyekben a hőmérséklet nappali csúcsértékeinek átlaga mínusz 7 és mínusz 1 Celsius-fok, az éjszakai minimumoké pedig mínusz 12 és mínusz 6 fok között változik a jelzett időszakban, és mindennap havazni fog.

