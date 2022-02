Február 14-éig meghosszabbodik az iskolai ösztöndíjak igénylésének benyújtási határideje

Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter rendelettel február 14-éig meghosszabbította az iskolai ösztöndíjak igénylésének benyújtási határidejét.



Az oktatási tárca hétfői közleménye értelmében az ösztöndíjak odaítélésének új kritériumait leszögező rendelet szerint minden olyan tanuló, aki a tanév első félévében szociális ösztöndíjat kapott, továbbra is részesülni fog benne, de a juttatás havi összege 100 lejről 200 lejre emelkedik.A tanulmányi ösztöndíjak esetében módosult a kritérium az egy főre eső havi nettó jövedelemmel kapcsolatban: azok a tanulók is jogosultak, akik családjában az egy főre eső jövedelem 1524 lejt tesz ki (ez a küszöb korábban 1386 lej volt). A közlemény szerint ugyanakkor egyszerűsödött az igazoló dokumentumok listája, és ha azokat az első félévben nyújtották be, akkor azok az egész tanévre érvényesek maradnak.Szociális ösztöndíjban részesülnek az árva és félárva tanulók mellett azok, akiket egy szülő nevel. Esetükben a jövedelem mértéke nem számít.A lakóhelyüktől eltérő településen iskolába járó vidéki tanulók is részesülnek szociális ösztöndíjban, ami nincs a jövedelem mértékéhez kötve.