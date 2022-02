INS: elkezdődött a népszámlálás első szakasza

Ebben a szakaszban zajlik az adminisztratív adatbázisokból történő adatátvétel.A népszámlálás második, újdonságnak számító önkitöltős szakasza március 14-e és május 15-e között zajlik majd. Ebben az időszakban interneten keresztül lehet kitölteni a kérdőíveket, ez bármilyen okostelefonról, táblagépről, laptopról vagy számítógépről elvégezhető. A kérdőív román nyelven, a nemzeti kisebbségek nyelvén és angolul is elérhető.A népszámlálás harmadik, személyes lekérdezéses szakasza május 16-án kezdődik és július 17-éig tart. Ebben a szakaszban személyesen keresik fel a számlálóbiztosok mindazokat, akik az előző szakaszban nem szolgáltattak magukról adatokat, és táblagép segítségével töltik ki az online kérdőívet.A begyűjtött információkat a személyes adatok védelméről szóló hatályos jogszabályokkal (az EU2016/679-es rendelete) összhangban dolgozzák fel, és a bevitelt követően azonnal anonimizálják - szögezte le közleményében az INS.

