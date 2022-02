Az intézet összesítése szerint Romániában jelenleg a járványt leginkább omikron-variáns alapformája, amit BA.1-ként jegyeznek a szakemberek, illetve a delta variáns határozza meg. Eszerint a múlt - a negyedik - héten vett minták nagyjából 90 százalékában azonosították a szekvenálás után az omikron variánst, összesen 248 esetben. Az omikron BA.2-es alvariáns egyelőre még nem domináns az országban, a járvány kitörése óta összesen 1146 szekvenálásra választott mintában azonosították az omikront, ebből mindössze 13 tartozott a könnyebben terjedőként számon tartott BA.2-es alvariánsba, tehát mindössze 1,1 százalékuk.2020 decembere óta, az első variánsok megjelenése óta, hetente vizsgálják, hogy mely variánsok befolyásolják a járvány terjedését Romániában. Ehhez az elvégzett pozitív tesztekből választanak mintákat, majd szekvenálják azokat, hogy lássák milyen arányban van jelen az adott variáns.A kutatások szerint az omikron BA.2-es alvariánsa még fertőzőbb, még gyorsan terjed, mint az eredeti BA.1-es. Több országban is nagyon rövid idő alatt vált dominánsá a BA.2-es alvariáns, például Dániában már 80 százalékban ez okozza a fertőzéskét. A vakcinák az omikron BA.2-es alvariánsa ellen is hatékonyak.

Romániában is megjelent az omikron BA.2-es alvariánsa - derül ki az Országos Közegészségügyi Intézet keddi tájékoztatásából, amelyet a G4media foglalt össze . A tájékoztatás szerint 13 esetet azonosítottak.