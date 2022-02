Putyin: a Romániába és Lengyelországba telepített amerikai rakétaütegek fenyegetik Oroszországot

A Romániába és Lengyelországba telepített amerikai rakétaütegek fenyegetik Oroszországot - jelentette ki az Orbán Viktor magyar miniszterelnökkel tartott keddi moszkvai sajtótájékoztatóján Vlagyimir Putyin.



A Reuters szerint az orosz államfő emlékeztetett arra, hogy Moszkva kérésének ellenére az Egyesült Államok felmondta a rakétaelhárítással kapcsolatos szerződést, elfogórakétákat telepített Romániába és Lengyelországba, ráadásul ezek csapásmérő eszközök is lehetnek, nem csupán elhárítók.Putyin érvei szerint a két kelet-európai országba telepített amerikai függőleges rakétaindító rendszerek képesek több ezek kilométeres hatótávolságú, támadó jellegű Tomahawk robotrepülőgépek kilövésére is. 'Ez ne jelentene fenyegetést számunkra?' - tette fel a retorikai kérdést az orosz elnök a sajtótájékoztatón.Az orosz államfő arról is beszélt, hogy Ukrajna esetleges csatlakozása a NATO-hoz háborúhoz vezetne a Krím-félsziget ellenőrzéséért. „Képzeljük el, hogy Ukrajna, mint NATO-tagállam katonai akciót indít a Krím ellenőrzéséért. Akkor mit csinálunk? Harcba szállunk a NATO ellen? Gondolt valaki erre? Úgy tűnik, nem!” – fogalmazott Putyin az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatón. A Krím-félsziget 2014-es orosz megszállását egyébként a nemzetközi közösség nagy része nem ismeri el.Putyin hozzátette, az Amerikai Egyesült Államok fő célja Oroszország kordában tartása, Ukrajnát pedig eszközként használja arra, hogy fegyveres konfliktusba keverje Oroszországot és a legkeményebb szankciókban részesítse. Mint mondta, bízik benne, hogy sikerül megoldást találni a helyzetre, még ha ez nem is lesz könnyű.