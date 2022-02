Kolozs megye: a Tárnica-tóba zuhant egy autó, a búvárok két holttestet találtak

Egy személygépkocsit keresnek a katasztrófavédelem búvárai a Kolozs megyei Tarnica-tóban.A katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) szerdai tájékoztatása szerint a rendőrségnek alapos oka van azt feltételezni, hogy a Meleg-Szamoson lévő völgyzáró gátról egy autó zuhant a vízbe. A járművet két búvárcsapat keresi.A keresés már kedd este elkezdődött, éjjel szünetelt, szerdán pedig folytatódik.A nyomozáshoz közel álló források arról tájékoztatták az AGERPRES hírügynökséget, hogy a gát védőkorlátja egy három méteres szakaszon összetört, és a féknyomok is autóbalesetre utalnak.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 67 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 29 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 157 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 87 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 45 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 121 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 37 Nem sokat gondolkodtam ezen 321