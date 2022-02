Rafila: márciustól már visszatérhet a normalitás

Elképzelhető, hogy március végétől már nem lesz szükség a veszélyhelyzet meghosszabbítására - nyilatkozta Alexandru Rafila egészségügyi miniszter a TVR 1-es csatornájának adott interjújában, amelyben azt is részletezte milyen lesz az új normalitás. "A normális azt jelenti, hogy a riadókészültségre valószínűleg már nem lesz szükség" - mondta a miniszter, hozzátéve, hogy ez csak egy munkahipotézis, a világjárvány alakulásától függően változhat, de a korlátozások feloldásáról meg kell kezdeni a tárgyalásokat.



Azt hiszem, március végére visszatérünk a normális kerékvágásba. A normális azt jelenti, hogy valószínűleg nem lesz szükség a veszélyhelyzeti státuszra

. Úgy gondolom, hogy a készültségi állapot meghosszabbítása ezúttal korlátozott lesz, és már nem kell olyan intézkedéseket hoznunk, amelyek negatív hatással lesznek a gazdasági és társadalmi életünkre" - nyilatkozta Alexandru Rafila a TVR1 kedd esti műsorában.A tárcavezető hozzátette, hogy ez nem egyértelmű vállalás, mivel nem lehet tudni, megjelenik-e egy új, az omikronnál súlyosabb megbetegedést okozó vírusvariáns.Ez azonban nem jelenti azt, hogy a kormány nem gondolkodik nagyon komolyan a normalitáshoz való visszatérésen a gazdaság terén, ezért egyeztetni kell, hogy mindenki tudja, mi a teendő.

A normalitás nem jelenti azt, figyelmeztetett Rafila, hogy azonnal visszatérhet minden, ami 2020. februárja előtt volt

: még mindig szükség lehet bizonyos intézkedésekre, például maszkok használatára zárt helyiségekben vagy bizonyos ideig tartó távolságtartásra.Addig viszont meg kell birkózni az ötödik hullámmal: Rafila szerint jövő héten akár napi 50 ezer új fertőzött is lehet.Az egészségügyi miniszter arról is beszélt, nem kizárt, hogy ősszel ismét megjelenik egy új vírusvariáns. Az időszakos oltások kapcsán pedig elmondta, a kockázati csoportok számára továbbra is veszélyt jelenthet a koronavírus, ezért a gyógyszergyártóknak az influenza elleni oltások mintájára az esetleges új variánsokhoz igazított, időszakos vakcinákat kell előállítaniuk .