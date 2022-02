Járványhelyzet: megugrott a halálesetek száma, az új eseteké azonban csökkent

A GCS szerint 69 férfiról és 51 nőről van szó. Az elhunytak közül két személy a 30 és 39 év közötti, öt a 40 és 49 év közötti, tíz az 50 és 59 év közötti korosztályhoz tartozott, 16 áldozat 60 és 69 év közötti, 36 elhunyt 70 és 79 év közötti volt, 51 áldozat életkora meghaladta a 80 évet.116 áldozat más betegségekben is szenvedett, 86-an oltatlanok voltak. A 34 beoltott elhunyt 30-39 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, egy kivételével mindegyiküknek volt nyilvántartott társbetegsége.Ezzel 60 242-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.

A Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS) által közöltadatok szerint 35 802 új esetet azonosítottak, és 120 ember veszítette életét a koronavírus-fertőzéssel összefüggésbe hozhatóan. 13 haláleset korábban történt, de csak szerdán került be az adatbázisba.