Johannis: a helyzet szükségessé teszi a hangsúlyosabb NATO-jelenlétet, a CNN szerint Amerika már készül küldeni a katonákat

A NATO keleti szárnyán előállt biztonsági helyzet szükségessé teszi a NATO, az USA és más szövetségesek hangsúlyosabb jelenlétét a Fekete-tenger térségében – jelentette ki Klaus Johannis államfő szerdán, az aranyosgyéresi 71-es számú légvédelmi bázison tett látogatása során.



Johannis megismételte, nagyra értékeliamerikai ésfrancia elnök ígéretét, hogy haderőket telepítenek Románia területére, és ezzel jelentősen hozzájárulnak a keleti szárny déli régiója és a fekete-tengeri térség védelméhez, ugyanakkor pedig a Romániával vállalt szolidaritásukat és partneri elkötelezettségüket is kifejezik.Az államfő ugyanakkor arról is beszámolt, hogy szoros diplomáciai, operatív és technikai kommunikáció folyt az amerikai és francia alakulatok Romániába érkezésének pontos részleteiről, és ezekről „konkrét bejelentések” várhatók.Johannis ugyanakkor kijelentette, hogy a regionális, európai és euroatlanti biztonságot fenyegető kockázatok megnövekedtek, Romániának nagyon jól fel kell készülnie „az erőszakos akciók elhárítására”.„Rendkívül feszült időszakot élünk át, amelyben a regionális, európai és euroatlanti biztonságot, köztük Románia biztonságát fenyegető kockázatok és veszélyek megnövekedtek. Egyértelmű tendenciák mutatkoznak az erőszak politikájához való visszatérés, valamint a jelenlegi liberális nemzetközi rend és a hidegháború után kiépített európai biztonsági struktúra megkérdőjelezése irányába” – fejtette ki az államelnök.Eme körülmények között Romániának nagyon jól fel kell készülnie „az erőszakos akciók elhárítására”, a kibernetikai támadásokat is beleértve.„Románia határozottan és következetesen fellép a NATO-szolidaritás és -egység erősítése érdekében, és a transzatlanti kapcsolat a szövetségi kohézió támogatásának kulcsfontosságú eleme” – mutatott rá az elnök.Románia eltökélt szándéka, hogy továbbfejlessze és korszerűsítse katonai képességeit a NATO keretében vállalt kötelezettségeivel összhangban. Ennek okán folytatják a légi haderő korszerűsítését, amely fontos szerepet játszik Románia védelmi képességének megerősítésében, mivel képes komplex védelmi feladatokat végrehajtani az ország légterében, és nagy hatótávolságú légi szállítási feladatokat is ellátni. Románia F-35-ös gépeket szándékozik beszerezni – magyarázta Iohannis.Emlékeztetett, hogy Románia 2015 elején tette meg az első lépéseket fegyveres erőinek korszerűsítésére, amikor aláírták a politikai megállapodást arról, hogy legalább 10 évig a védelemre fordítják a GDP 2%-át.Azóta folyamatos erőfeszítéseket tett az ország annak érdekében, hogy a leghatékonyabb felszereléssel rendelkezzék, és hogy a katonai struktúrák kiképzését egyre összetettebb gyakorlatok révén optimalizálja, összehangolja szövetségi szinten. Az ország közvetlen szomszédságában kiéleződött helyzet „ismét bizonyítja, hogy ezekre az intézkedésekre szükség volt” – nyomatékosította az államfő.Ugyanakkor hivatalos források megerősítették a CNN számára , hogy amerikai csapatokat küldenek Európa keleti térségébe. Az értesülések szerint 2000 katona érkezne Lengyelországba, és további néhány ezer a délkeleti térségbe, így Romániába is – számolt be a G4media.Cimlapkép: illusztráció. Fotó: Martin Dlugolinský