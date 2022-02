Cîţu: a PNRR nem jelent nyugdíjemelést, de bátorítják az embereket, hogy a nyugdíjkorhatár után is dolgozzanak

Florin Cîţu, a szenátus és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke úgy nyilatkozott szerdán, hogy egy tervezet lehetővé tenné a 70 éves korig történő munkavállalást, de ez a munkavállaló saját kívánságára történne.



Cîţu kifejtette, a tervezet értelmében ha valaki a nyugdíjkorhatár elérése után is szeretne munkát vállalni, az állam támogatná ebben, hisz ez az államháztartásnak is jót tesz, ezért is vezették be ezt a rendszert más európai országokban. „Saját kívánságra történő, nem kötelező rendszerről van szó” – szögezte le Cîţu.A PNL elnöke emlékeztetett, hogy az országos helyreállítási terv (PNRR) tartalmazza a nyugdíjreformot, ami nem nyugdíjemelést jelent, hanem a nyugdíjrendszer fenntarthatóvá tételét. „Ez azt jelenti, hogy szankcionáljuk azokat, akik idő előtt nyugdíjba mennek, ugyanakkor bátorítjuk azokat, akik nyugdíjkorhatár után is dolgozni akarnak. A PNRR reformot jelent, nem nyugdíjemelést” – szögezte le.Cîţu ezzel arra reagált, hogy, a Szociáldemokrata Párt (PSD) szóvivője Facebook-bejegyzést tett közzé, amelyben a nyugdíjkorhatár emelése ellen érvel.Oprea azt írja, az Eurostat adatai szerint a romániai lakosság várható élettartama 1,4 évvel csökkent, és más európai országokhoz képest alacsonyabb az egészségben eltöltött várható élettartam is. Romániában a nyugdíjkorhatárt elérő férfiak átlagosan 6 és fél évig élnek még egészségben, Németországban viszont (ahol a nyugdíjkorhatár mindössze 7 hónappal magasabb a romániainál) átlagosan még 11 és fél évig, Spanyolországban 12 és fél évig, Lengyelországban 8 évig élvezhetik egészségben nyugdíjas éveiket.„A nők esetében a nyugdíjkorhatár magasabb vagy egyenlő a közép- és kelet-európai országokéval, de más országokhoz viszonyítva a hazai nyugdíjas nők kevésbé egészséges életformát élnek” – olvasható a szociáldemokrata politikus bejegyzésében.Radu Oprea úgy vélekedik, előbb a várható élettartam és a várható egészségben eltöltött élettartam alacsony szintjét okozó tényezőkön kell változtatni – mint például a nem megfelelő minőségű táplálkozás, a nehéz munkakörülmények, a szegénység –, és csak utána lehet a nyugdíjkorhatár emelését fontolgatni. „Ellenkező esetben nagyon kevesen fognak nyugdíjban részesülni” – vélekedett a PSD szóvivője.