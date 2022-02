Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték a tavalyi corbui gyilkosság és nemi erőszak elkövetőjét

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a konstancai törvényszék azt a 29 éves férfit, aki tavaly nyáron kábítószer hatása alatt behatolt szomszédai házába, megölte a családapát és megerőszakolta az egyik lányt.



A döntés nem jogerős.Az ítéletben ugyanakkor anyagi és erkölcsi kártérítés fizetésére is kötelezik a vádlottat, összesen több mint 2 millió euró értékben.Az eset 2021 júliusában történt, egy 15 éves lány jelentette éjszaka a 112-es egységes segélyhívószámon, hogy egy férfi behatolt corbui lakásukba, megerőszakolta 20 éves nővérét, és egy éles tárggyal hasba szúrta apjukat. A tettek elkövetése után az arcát maszkkal eltakaró támadó elmenekült.Miután elfogták, azt mondta a nyomozóknak, rablási szándékkal tört be szomszédai házába, mert szüksége lett volna 2000 lejre, hogy kábítószert vásároljon, mivel azonban csak 250 lejt talált a lakásban, bosszút akart állni a háromgyerekes családon. Az édesapát a hálószobában szúrta meg, az édesanyát, a fiút és a kisebbik lányt bezárta a fürdőszobába, a nagyobbik lányt pedig megerőszakolta. Később a lakásán több bizonyítékot is találtak a rendőrök, többek között a bozótvágó kést is, amellyel a gyilkosságot elkövette.-----

Ha bántalmazás áldozata/túlélője vagy, fordulhatsz segítségért, információért a Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Intézetekhez. Ezen a linken kikeresheted hol található a hozzád legközelebbi székhely, vagy segítséget, információt kérhetsz aingyenes segélyvonalon.A közvetlen életveszélyben vagy, akkor hívd az-t.