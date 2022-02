Ezentúl sorban állás nélkül, otthonukban is kérhetik az időszakos felmérés elvégzését a súlyos fogyatékkal élő személyek

A Maros megyei törvényhozó kifejtette a súlyos fogyatékkal élő személyek és családjaik számára is jelentős terhet jelent a beteg időszakos felmérésre való jelentkezése, hiszen mindez hosszú sorban állással és várakozással jár, a beteg számára pedig ez egy rendkívül kiszolgáltatott helyzet, főleg abban az esetben ha nehezen mozdítható az állapota miatt.„Az elmúlt években már sikerült módosítani a törvényt oly módon, hogy a visszafordíthatatlan súlyos fogyatékkal élő felnőtt személyek számára már nem szükséges az időszakos felmérés, számukra állandó érvényű a bizonylat a fokozati besorolásssal. A ma elfogadott törvénymódosítás pedig azokra az esetekre vonatkozik, amikor a fogyatékosság mértéke rendszeres felülvizsgálatot igényel. Ebben az esetben lehet kérelmezni, hogy az értékelő bizottság előzetes egyeztetés alapján kiszálljon a súlyos fogyatékkal rendelkező személy lakhelyére és a helyszínen végezze el a szükséges felülvizsgálatot” – fogalmazott Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője, majd hozzátette: „az RMDSZ továbbra is támogatni fog minden olyan kezdeményezést, amely a fogyatékkal élő személyek és családjaik biztonságát és életkörülményeinek javítását támogatja.”A törvény az államelnöki kihirdetést és a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lép érvénybe. (rmdsz.ro

