Tűz ütött ki a suceavai sürgősségi kórházban, 300 beteget evakuáltak

A megyei katasztrófavédelmi felügyelőség sajtószóvivője szerint a kórház negyedik emeletén, a szülészeti-nőgyógyászati osztályon ütött ki a tűz. Amikor a tűzoltók kiértek a helyszínre, lánggal és nagy füstkibocsátással égett a negyedik emelet folyosójának mennyezetébe szerelt villanyvezeték és szellőzőberendezés egy része.A hatóságok több tűzoltó- és mentőautót vezényeltek ki a helyszínre, sőt a szomszédos megyékből is kértek segítséget, ezek bevetésére azonban végül nem volt szükség, mivel sikerült idejében eloltani a lángokat, megakadályozni a tűz továbbterjedését.A tűzoltási munkálatokkal párhuzamosan evakuáltak a negyedik, illetve az e fölötti emeletekre beutalt betegeket. A kórházi alkalmazottak mellett összesen 329 pácienst, köztük 102 gyereket (57 újszülöttet) menekítettek ki az épület alsóbb emeleteire, illetve a sürgősségi osztályra. Senki nem szenvedett sem égési sérüléseket, sem füstmérgezést - mondta a szóvivő.A tüzet vélhetően egy, a szellőztető egységhez tartozó meghibásodott berendezésben keletkezett rövidzárlat okozta.

