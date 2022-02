30 ezer fölött a fertőzöttek, 100 fölött a halálesetek száma - egy 1 hónapos csecsemő is elhunyt

A Stratégiai Kommunikációs Csoport csütörtök délelőtt közölt gyors adatai szerint 32 671 új fertőzést jegyeztek.



A halálos áldozatok száma stabilan 100 körül mozog,

az elmúlt 24 órában összesen 111 elhunytról érkezett jelentés

. Korábban jegyzett halálesetről nem tudnak.3131-gyel kevesebbet fertőzést regisztráltak, mint egy nappal korábban, több mint 102 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán; 3308-an újrafertőződött betegek.Az új esetekkel 2 325 016-ra nőtt a járvány eleje óta diagnosztizált fertőzöttek száma. Közülük 62 871-en újrafertőződtek, nekik az első megfertőződéstől számított 180. nap után lett ismét pozitív a tesztjük. Ugyanakkor eddig 1 961 511 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.Az elmúlt 24 órában

111 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés.

A GCS szerint

59 férfiról és 52 nőről van szó

, akiket Fehér, Arad, Bákó, Bihar, Botoşani, Buzău, Călăraşi, Kolozs, Konstanca, Kovászna, Dâmboviţa, Dolj, Galac, Giurgiu, Gorj, Hargita, Ialomiţa, Iaşi, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Neamţ, Olt, Prahova, Szatmár, Szilágy, Szeben, Suceava, Teleorman, Temes, Vrancea megyében és Bukarestben kezeltek kórházban.Az elhunytak közül egy személy a 0 és 9 év közötti, négy a 40 és 49 év közötti, nyolc az 50 és 59 év közötti korosztályhoz tartozott, 21 áldozat 60 és 69 év közötti, 37 elhunyt 70 és 79 év közötti volt, 40 áldozat életkora meghaladta a 80 évet.105 áldozat más betegségekben is szenvedett, 85-en oltatlanok voltak. A 26 beoltott elhunyt 40 és 49 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, egy kivételével mindegyiküknek volt nyilvántartott társbetegsége.Ezzel 60 353-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.Egy egy hónapos csecsemő is van a koronavírus csütörtökön jelentett, összesen 111 halálos áldozata között. A Bákó megyei csecsemőnek más betegségei is voltak.Eddig 11 898 493 RT-PCR koronavírusteszt eredményét dolgozták fel Romániában, és 7 545 065 antigén gyorstesztet végeztek. Az elmúlt 24 órában 33 656 RT-PCR tesztet végeztek el (19 749-et az esetmeghatározás és az orvosi protokoll alapján, 13 907-et kérésre), és 68 389 antigén gyorsteszt eredményét dolgozták fel.Az igazolt új esetek mellett 1614 fertőzött személynek ismét pozitív lett a koronavírustesztje.

Jelenleg 10 719 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel, 281-gyel többet, mint előző nap

– jelentette csütörtökön a Stratégiai Kommunikációs Csoport (GCS).

993 beteg szorul intenzív terápiás ellátásra – 20-szal többen, mint egy nappal korábban –, közülük 840-en oltatlanok.

A kórházban kezelt páciensek között 849 kiskorú van, és közülük 20-at ápolnak az intenzív osztályon

. Románia területén 219 131 igazoltan koronavírus-fertőzött személy van otthoni, 10 531 intézményi elkülönítésben. Ugyanakkor 101 949 személy van házi, 23 pedig intézményes karanténban.Az elmúlt 24 órában 1327 bírságot rótt ki a rendőrség és a csendőrség összesen 280 627 lej értékben a Covid-világjárvány enyhítésére és leküzdésére irányuló intézkedések megszegése miatt. Ugyanakkor egy ügyben bűnvádi eljárás indult a betegségek leküzdésének meghiúsítása miatt. Az egészségügyi óvintézkedések megszegését a 0800 800 165-ös zöldszámon jelenthetik a polgárok.Bukarest vezet a fertőzési számok tekintetébenAz elmúlt 24 órában Bukarestből (5303), valamint Kolozs, Temes, Konstanca, Prahova, Iaşi, Hunyad, Szeben és Dolj megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos megbetegedést.A legkevesebb új esetet Giurgiu, Vrancea és Beszterce-Naszód megyében jegyezték. Bukarest a piros zónában marad, a fertőzöttségi ráta 24,48 ezrelék. Szerdán 23,16 ezrelék volt a mutató a fővárosban.

A legnagyobb fertőzöttségi arányt Kolozs (26,23), Temes (25,66), Ilfov (20,83), Brassó (19,03), Konstanca (18,84), Szeben (18,70) és Bihar (18,12) megyében jegyzik.