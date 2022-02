G4Media: Hazudott George Simion, amikor azt állította, hogy részt vett a madridi csúcson. Valójában kirúgták a találkozóról

Fontos lépést tettek előre az együttműködés érdekében az európai konzervatív vezetők a madridi tanácskozás házigazdái szerint, mondta el Jorge Buxadé, a VOX politikusa , aki a G4Media számára tisztázta, hogy a román AUR párt nem volt a meghívottak között.



I congratulate my friend @Jorgebuxade and the @vox_es party for organizing the 🇪🇸 Madrid Summit. I signed the Joint Declaration for the Future of Europe as a union of sovereign nations. We hope to meet again in Bucharest in mid-February.🤝 pic.twitter.com/vEfVJGGlP1 — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) January 29, 2022

Conviene aclarar que la única delegación de Rumania presente en la #CumbreDeMadrid era exclusivamente la del Partido Nacional Campesino Cristiano Demócrata, con Aurelian Pavelescu.



Ah! Y se te ha olvidado 🇮🇹 #Sofo, de Fratelli de Italia https://t.co/51Ptw03R81 — Jorge Buxadé (@Jorgebuxade) January 30, 2022

A madridi találkozóval kapcsolatban több sajtótermék, többek között a Transindex is is azt írta, hogy jelen volt a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) párt társelnöke,is, aki erről maga számolt be a Twitteren. A politikus valóban el is utazott a madridi találkozóra, csakhogy ahogyan azt Jorge Buxadé is megerősítette a lapnak, az egyetlen romániai párt, amit meghívtak a találkozóra, és amelynek a delegációja részt is vett a tárgyalásokon, az Aurelian Pavelescu által képviselt Kereszténydemokrata Nemzeti Parasztpárt (PNȚ-CD) volt.George Simiont, az AUR társelnökét valójában kirúgták a hétvégi madridi konferenciáról, mert nem kapott meghívót az eseményre - nyilatkozta a konferenciát szervező spanyol VOX párt szóvivője a G4Media.ro-nak. A VOX képviselői "megdöbbentőnek" nevezték Simion viselkedését, akit hazugsággal vádoltak Twitter-bejegyzései miatt, amelyekben azt állította, hogy a PNTCD mellett ő is Romániát is képviseli a csúcstalálkozón.Simion viszont tagadja, hogy kirúgták volna, azt állítja, hogy abban a szállodában szállt meg, ahol a konferenciát tartották, és többször találkozott a lengyel politikusokkal és a VOX képviselőivel is. A G4Media.ro-nak kifejtette, hogy a Twitter-bejegyzések, amelyekben azt állítják, hogy a konferencián részt vett, nem tőle származnak, hanem kommunikációs csapatától, és kérni fogja, hogy vizsgálják felül őket. Simion azzal is próbálta magát igazolni, hogy "a Twitter-bejegyzések karakterszáma korlátozva van".Érdekes módon Simionnak sikerült egy fotót készítenie a VOX egyik vezetőjével, Jorge Buxade európai parlamenti képviselővel a VP Plaza España Design Hotel előcsarnokában, ahol a konferenciát tartották, amelyet szombaton a Twitteren tett közzé, ezáltal szinte mindenki elhitte, hogy valóban részt vett a találkozón és a megbeszéléseken.Buxade egy választweetben jelezte, hogy a madridi csúcstalálkozón Romániát csak a PNȚCD képviseli.

Simion úr nem kapott meghívást a madridi csúcstalálkozóra. A biztonsági erők eltávolították a helyszínről, mert nem volt hivatalos a rendezvényre

. Egyáltalán nem vagyunk elégedettek ezzel a helyzettel. Az sem igaz, hogy aláírta a közös nyilatkozatot, hacsak nem bujkált valahol. Megdöbbentett bennünket ez az információ. Ez az első alkalom a politikai történelmünkben" - mondta el a G4Media.ro-nak, a VOX európai parlamenti küldöttségének szóvivője. Hozzátette, hogy a VOX nem vesz részt a februárban esedékes AUR-rendezvényen.

A G4Media.ro forrásai szerint George Simionnak úgy sikerült bejutnia a szállodába, ahol a csúcstalálkozót tartották, hogy a PNTCD képviselőjének adta ki magát.

A spanyol szervezők szerint Simion nevű személyt nem hívtak meg, ezért a biztonsági erők kirúgták a szuverenista konferenciáról, a tényt a VOX, a találkozót szervező spanyol politikai alakulat képviselői is megerősítettek.A Tomis News pedig azt állítja , hogy mivel Simion nem volt hajlandó elhagyni a találkozó helyszínéül szolgáló hotelt, 3000 euró bírságot szabtak ki rá, és megtiltották, hogy a csúcstalálkozó alatt 150 méteres távolságban megközelítse a találkozó helyszínét.PNTCD-elnök a G4Media.ro-nak elmondta, hogy "megkérdezték, hogy George Simion benne van-e a küldöttségünkben vagy sem". Pavelescu azt állítja, hogy Simion nem ment be vele a konferenciára, és nem tudja, hogyan történhetett ez, mivel az AUR társelnöke nem szerepelt a PNTCD listáján, amelyet előzetesen elküldtek a szervezőknek.A lap forrásai szerint Simion próbált a szervezőkre hatni, hogy meghívást kapjon a madridi csúcstalálkozóra, de

a spanyol párt képviselői közölték vele, hogy a konzervatív frakció minden tagjának bele kell egyeznie. A FIDESZ azonban állítólag az AUR egyes képviselőinek magyarellenes kirohanásai miatt ellenezte az AUR részvételét.

A portál megkeresésére a FIDESZ képviselői azt is hangsúlyozták, hogy George Simiont nem hívták meg a madridi konferenciára, és nem írta alá a közös nyilatkozatot, anélkül, hogy elmondták volna, hogy a FIDESZ ellenezte-e az AUR részvételét.