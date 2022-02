Több száz alumíniumipari dolgozó tüntetésen követelte az energiaárak korlátozását

A román média jelentése szerint mintegy négyszázan vettek részt a tiltakozó megmozduláson. A résztvevők Románia egyetlen alumíniumgyára, az Alro Slatina dolgozói voltak. Az ország legnagyobb energia-felhasználójának számító üzem vezetősége bejelentette a tavalyi év végén, hogy a magas gáz- és villamosenergia-árak miatt fokozatosan csökkenti a termelést. Az üzem öt elektrolíziscsarnokából kettőt már bezárt, de egy harmadikat is le fog állítani, így csak kettő működik majd. A mintegy 2700 dolgozót foglalkoztató üzem több száz dolgozót kényszerszabadságra küldött, amely azt jelenti, hogy az alkalmazottak bérük 75 százalékát kapják meg.A tüntetők elégedetlenségüket fejezték ki amiatt, hogy az Alro nem kap állami támogatást az energiaköltségek fedezésére, és jelezték, féltik munkahelyüket. A dolgozóknak ez volt a negyedik tüntetésük az idén, korábban a román kormány épülete előtt is tiltakoztak. A dolgozók érdekeit védő szakszervezetek azzal vádolták meg az energiát termelő és viszonteladó cégeket, hogy mesterségesen magasan tartják az energia árát.A bukaresti értéktőzsdén jegyzett és az orosz tulajdonú Vimetco nemzetközi csoporthoz tartozó Alro vezetősége közölte, hogy leghamarabb 2023-ban állhat vissza a teljes kapacitású termelés, ha csökkennek az energiaárak.

