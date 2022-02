Johannis üdvözölte, hogy Franciaország kész katonailag segíteni Romániát

Az államfő szerint ez bizonyítja Párizs szolidaritását és elkötelezettségét az elrettentés és a védelem megerősítése iránt a NATO keleti szárnyán.Az elnöki hivatal beszámolója szerint a találkozón Klaus Johannis 'rendkívül aggasztónak' minősítette az Európai Unió keleti határán és a Fekete-tenger térségében kialakult helyzetet, hangsúlyozva, hogy a politikai párbeszéd folytatásával kell megoldást találni a feszültségek enyhítésére. Ugyanakkor úgy értékelte, hogy a szövetségesek jelenlétének megerősítésére és összehangolására van szükség Európának ebben a térségében.A francia külügyminiszter hangsúlyozta: jelenléte Bukarestben Románia uniós csatlakozásának évfordulóján újabb bizonyítéka a nagyon jó kétoldalú stratégiai partnerségi kapcsolatoknak és a román-francia együttműködésnek. Jean-Yves Le Drian tájékoztatta vendéglátóját arról, hogy a francia elnökség célkitűzése az uniós védelmi politika kereteit rögzítő Stratégiai Iránytű elfogadása a márciusi EU-csúcson.A francia külügyminiszter ugyanakkor ismertette országa álláspontját az orosz-ukrán válságról. E szerint Párizs a diplomáciai párbeszéd folytatását tartja megoldásnak a feszültségek enyhítésére, többek között a normandiai formátumban (Ukrajna, Franciaország és Németország, valamint Oroszország). Jean-Yves Le Drian közölte azt is, hogy Franciaország aktívan támogatja a NATO keleti szárnyának védelmére irányuló erőfeszítéseket, és hangsúlyozta az EU és a NATO közötti együttműködés fontosságát.

