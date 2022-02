Kiemelték a Tárnica-tóba zuhant autót; a két fiatal halálának körülményeit vizsgálja a rendőrség

Csütörtök délután a hegyi és barlangi mentők (Salvamont-Salvaspeo), valamint a katasztrófavédelem búvárainak sikerült kiemelniük a tóból a személygépkocsit - tájékoztatott a Kolozs megyei rendőrség.A rendőrség szerint az akciót nehezítette, hogy azon a területen, ahol az autó elsüllyedt, azonosítottak egy olyan vízvezetéket, amely Kolozsvár ivóvízellátását biztosítja.A búvárok szerdán találtak rá a két férfi holttestére a tóba süllyedt autó mellett, 15 méteres mélységben, miután már kedd este elkezdték a merüléseket, de az éjszaka idejére megszakították a kutatást.A rendőrség kedd este rendelte el a kutatásokat, miután alapos oka volt azt feltételezni, hogy a Meleg-Szamoson lévő völgyzáró gátról egy autó zuhant a vízbe. A nyomozáshoz közel álló források arról tájékoztatták az AGERPRES hírügynökséget, hogy a gát korlátja egy három méteres szakaszon összetört, és a féknyomok is autóbalesetre utalnak.A Kolozs Megyei Rendőrfelügyelőség (IPJ) képviselői szerdán azt nyilatkozták , hogy két férfi holttestére bukkantak a búvárok a Tarnica-tóban. A rendőrségi ellenőrzések során azonosították őket, mégpedig egy 28 éves Alsójára községbeli és egy 33 éves Máramaros megyei férfiról van szó.

