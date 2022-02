Lerövidül a karantén időszaka a koronavírusos fertőzöttek számára, úgy az oltottak, mint az oltatlanok esetében

Az egészségügyi miniszter Hivatalos Közlönyben közzétett rendelete szerint a COVID-betegek elkülönítési ideje lerövidül. Az oltatlan betegek és azok, akik több mint három hónappal ezelőtt fertőződtek meg az új típusú koronavírussal, a korábbi 10 nap helyett 7 napig lesznek elkülönítve. A beoltottak és a három hónapnál nem régebben megbetegedettek csak 5 napot töltenek elkülönítve, szemben a korábbi 7 nappal.



A szerdán a Hivatalos Közlönyben közzétett miniszteri rendelet szerint a koronavírusos fertőzöttekkel az egészségügyi hatóságok a következőképpen járnak el:a) A tünetmentes betegeket otthonukban elkülönítik, és a háziorvos 7 napig figyelemmel kíséri a be nem oltott és a 90 napnál régebben megbetegedett betegeket, és 5 napig a beoltott vagy az elmúlt 90 napon belül megbetegedett betegeket.b) A tüneteket mutató betegeket a háziorvos, vagy adott esetben az egészségügyi értékelő központok szakemberei mérik fel klinikai szempontból .c) A rizikófaktorok nélküli betegeket, akiknél a COVID-19 enyhe, oxigénterápiát nem igénylő klinikai tünetei jelentkeznek, otthonukban különítik el: 7 napos elkülönítés vár a be nem oltott személyekre, 5 napos pedig a beoltottakra vagy az elmúlt 90 napon belül a covidon már egyszer átesett betegekre, és a háziorvos kezeli és felügyeli őket.d) A COVID-19 mérsékelt klinikai tüneteit mutató, rizikófaktorok nélküli betegekesetében, akik nem igényelnek oxigénterápiát, szintén otthoni elkülönítés vár: a be nem oltott személyek és a 90 napnál régebben megbetegedettek esetében 7 napot, a beoltottak vagy az elmúlt 90 napban megbetegedettek esetében pedig 5 napot kell házi elkülönítésben tölteni, és a háziorvos felügyeli őket.Az előző pozitív tesztet követő 90 napnál rövidebb időn belül elvégzett pozitív teszt nem tekinthető új fertőzésnek, kivéve, ha a tünetek súlyosnak mutatkoznak.Az első pozitív teszt időpontjától számított 90 napon belül a SARS-CoV-2 fertőzés diagnosztizálására az Országos Közegészségügyi Intézet által megállapított esetdefiníció alapján nem vizsgálják meg a személyeket, kivéve azokat, akiknél a tünetek újabb fertőzésre utalnak. Ha a személyeket az első pozitív teszt időpontjától számított 90 napon belül újratesztelik, és az eredmény pozitív, az nem minősül új fertőzésnek.További újdonság, hogy ha az otthon megfigyelt betegek állapota romlik, akkor kezelés vagy kórházi kezelés céljából az értékelő központokba irányítják őket.Az otthon megfigyelt COVID-19-es betegeket sürgősségi eljárásban a 112-es segélyhívószámon keresztül irányítják az értékelő központokba felmérés céljából, ahol a következő tünetek fennállása esetében a betegeken megkezdik a specifikus kezelést:• 5 napnál hosszabb ideig tartó tartósan magas láz vagy láztalan időszak után visszatérő láz;• súlyos vagy súlyosbodó száraz köhögés;• az oxigénszaturázció 94 százalék alá csökken a korábban légzéskárosodást nem mutató betegeknél;• újonnan jelentkező légzési zavarok vagy a már meglévő légzési zavarok súlyosbodása;• mellkasi fájdalom mély belégzéskor;• erős aszténia;• erős izomfájdalom.