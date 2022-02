A romániai lakosságnak kevesebb mint egyharmada gondolja, hogy természetes úton tört ki a járvány

(szemben a 2021. szeptemberi 18,1 százalékkal, a 2021. júniusi 25,2 százalékkal és a 2021. márciusi 24 százalékkal). Az Európai Uniót a válaszadók 17 százaléka tartja a propaganda, a félretájékoztatás és álhírek fő forrásának (szemben a 2021. szeptemberi 18,5 százalékkal, a 2021. júniusi 13,8 százalékkal és a 2021. márciusi 18,5 százalékkal), ezt szorosan követi Kína 17,7 százalékkal (szemben a 2021. szeptemberi 14,3 százalékkal, a 2021. júniusi 12,2 százalékkal és a 2021. márciusi 14,9 százalékkal), majd Magyarország jön 5,4 százalékkal (szemben a 2021. szeptemberi 6,9 százalékkal, a 2021. júniusi 8 százalékkal, a 2021. márciusi 9,2 százalékkal), az USA 4,9 százalékkal (szemben a 2021. szeptemberi 7,3 százalékkal, a 2021. júniusi 7,9 százalékkal, a 2021. márciusi 9,2 százalékkal) és Németország 3,8 százalékkal (szemben a 2021. szeptemberi 2,2 százalékkal, a 2021. júniusi 3,5 százalékkal, a 2021. márciusi 3,3 százalékkal). A megkérdezettek 1 százaléka úgy véli, hogy egy másik ország támogatja az ilyen akciókat Romániában, 23 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni a kérdésre.A True Story Project (TSP) alelnöke,rámutatott, hogy a globális ellenőrzésre vonatkozó konspirációs elmélet az alacsony végzettségű és jövedelmű vidéki lakosság körében elterjedtebb, de - látszólag paradox módon - amikor a COVID-járvány eredete kerül szóba, az ezt a forgatókönyvet vallók aránya nemcsak a középfokú, hanem a magasabb végzettségű és magas jövedelmű lakosság körében is nő.Meglátása szerint ez egyfajta "érzelmi törékenységre" utal, amelyet egyrészt az álhíreknek való kitettség, a kevésbé strukturált racionális értékelési rendszer okoz, másrészt pedig az, hogy

, 66 százalék elutasítja ezt az elméletet, 5,5 százalék pedig nem tudott vagy nem akart válaszolni erre a kérdésre.A válaszadók többsége (54,7 százalék) úgy véli, hogy az elmúlt hónapokban nagyon nagy vagy nagy mértékben ki volt téve az álhíreknek vagy félretájékoztatásnak (2021 szeptemberében 55,6 százalék, 2021 júniusában 50,1 százalék, 2021 márciusában 55 százalék gondolta így), 41,8 százalék pedig azt válaszolta, hogy kis mértékben vagy egyáltalán nem volt kitéve ezeknek (szemben a 2021. szeptemberi 40,8 százalékkal, a 2021. júniusi 45,6 százalékkal és a 2021. márciusi 42,6 százalékkal). Erre a kérdésre a megkérdezettek 3,6 százaléka nem tudott vagy nem akart válaszolni.A közvélemény-kutatásból kiderül az is, hogy

megkérdezettek 28,5 százaléka szerint létezik egy globális terv arra, hogy a koronavírus elleni védőoltásokkal chipeket ültessenek be az emberekbe