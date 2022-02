110 koronavírusos beteg halt meg az elmúlt 24 órában; közülük 91-en oltatlanok voltak

A GCS szerint 56 férfiról és 54 nőről van szó, akiket Fehér, Arad, Bákó, Bihar, Beszterce-Naszód, Brassó, Krassó-Szörény, Kolozs, Konstanca, Dolj, Galac, Giurgiu, Gorj, Hunyad, Ialomiţa, Iaşi, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Neaţ, Olt, Prahova, Szeben, Suceava megyében és Bukarestben kezeltek kórházban.Az elhunytak közül egy személy a 40 és 49 év közötti, hét az 50 és 59 év közötti korosztályhoz tartozott, 23 áldozat 60 és 69 év közötti, 40 elhunyt 70 és 79 év közötti volt, 39 áldozat életkora meghaladta a 80 évet.107 áldozat más betegségekben is szenvedett, 91-an oltatlanok voltak. A 19 beoltott elhunyt 50 és 59 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, mindegyiküknek volt nyilvántartott társbetegsége.Ezzel 60.560-re emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.A legutóbbi tájékoztatás óta 28.921 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában - 2855-tel kevesebbet, mint egy nappal korábban -, mintegy 89 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán; 2922-en újrafertőződött betegek.

